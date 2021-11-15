Üye Girişi
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı - Son Dakika

Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı

15.11.2021 10:07

Son dakika: Yükselişini devam ettiren dolar ve altın haftaya rekorla başladı. Dolar 10,05'le, altının gram fiyatı ise 603 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 lira seviyesini aşan dolar, yeni haftaya da rekorla başladı. Sabah saatlerinde 10,05 seviyesine çıkan kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı ise 603 lirayla rekor tazeledi.

PİYASADA SON DURUM

Saat 09.50 itibarıyla dolar 9,98'den, euro ise 11,45'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda gram altın 596 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 979 liradan, cumhuriyet altını ise 3.987 liradan satılıyor.

EN BÜYÜK DEĞER KAYBI TL'DE

Pandemi önlemlerinin kalkmasıyla artan talep ve yaşanan arz sıkıntılarının etkisiyle başta ABD'de olmak üzere enflasyonun yükselişe geçmesi ve büyük merkez bankalarının ekonomik teşviklerini geri çekmeye başlaması tüm gelişen ülke para birimlerini baskılarken, en büyük değer kaybını Türk lirası yaşadı. Türk lirası yıl başından bu yana bakıldığında yaklaşık yüzde 26 ile dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı

Türk Lirası, dolar, Türk, Cuma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Öcalan, koronadan ölen kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor 09:37 Mehmet Öcalan, koronadan ölen kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var 09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı 09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu 08:16 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor 08:08 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı 07:55 Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti 23:52 Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti

Son Dakika Haberleri
10:04 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!
09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim
09:27 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021
09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var
09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı
08:59 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum
08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü
08:32 AK Parti TBMM Grubu'nda Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor
08:15 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu
08:07 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim         
09:29
Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı         
09:19
Tencere kapaklı saldırı cep telefonu kamerasında Tencere kapaklı saldırı cep telefonu kamerasında         
09:14
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti         
08:16
Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler         
08:01
"Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur         
07:51
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
21:54
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 10:12:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement