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Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika

Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

16.12.2021 17:59

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gün içerisinde rekor kıran dolar ve gram altından gün sonunda yeni rekor geldi. Dolar 15,74'le, altının gram fiyatı ise 907 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası yılın son faiz kararında da indirime gitti. Politika faizini 100 baz puan düşüren Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Merkez'in faiz kararından saatler sonra dolar ve altın tırmanışa geçti.

DOLAR VE ALTIN GÜN İÇERİSİNDE ÜST ÜSTE REKOR KIRDI

Dolar bu sabah 15,29'la, altının gram fiyatı ise 877 lirayla rekor kırmıştı. Faiz kararı öncesi 15,20 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 15,58 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Karar öncesi 874 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise, kararla birlikte 898 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak gün sonunda dolar 15,74 ile gram altın ise 907 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine tırmandı.

PİYASADA SON DURUM

Saat 18:00 itibarıyla dolar 15,67'den, euro 17,77'den, altının gram fiyatı ise 903 liradan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ EYLÜL AYINDA BAŞLADI

Merkez Bankası eylül ayında başladığı faiz indirim serisini bu ayda da devam ettirdi. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan indirim yapmıştı. Yılın son faiz kararında da 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, son 4 ayda 500 baz puanlık indirime gitmiş oldu. Böylece Merkez, 2021 yılını yüzde 14'lük faizle kapatmış oldu.

FAİZ İNDİRİMLERİ SONRASI DOLAR 8 LİRADAN 15 LİRAYA ÇIKTI

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleriyle TL, değer kaybetmeye başladı. Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası, ilk faiz indirimini eylül ayında yaptı. 100 baz puanlık indirimin yapıldığı 23 Eylül tarihinde 8,60-8,80 seviyeleri arasında hareket ediyordu. 4 aylık seri faiz indirimi sonrası dolar 15 lira seviyesini aştı.

Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika Ekonomi


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