Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 22 Eylül 2019

Günlük olarak değişen finans bilgileri, borsa verileri, altın oranları... 22 Eylül 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi haberlerini sizin için derledik.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN GEÇİŞ ÜCRETİ 15 EURO OLARAK AÇIKLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini "15 euro" olarak açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Konu hakkında binlerce tweet atan vatandaşlar, ücretin pahalı olmasına ve euro olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, "TL tedavülden mi kalktı? Neden euro olarak açıklandı?" sorusunu sordu.

Haberin detayları için tıklayın >

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI ABD'DE

ABD Merkez Bankası bugün saat 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Faizi sabit tutması beklenen Fed'in varlık alımına ilişkin vereceği karar, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'den çıkacak karar, altın ve dolar fiyatlarının yönünü belirleyecek.

Analistler, bugünkü Fed toplantısından çıkacak kararlarda faiz beklentisi grafiğindeki (dot plot) olası değişikliklerin önem arz ettiğini vurgulayarak, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Haberin detayları için tıklayın >

ARNAVUTLUK'TA THOTEX OPERASYONU

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberin detayları için tıklayın >