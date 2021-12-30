En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,82 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 6,04 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 5,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.208,279155
|6,82
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|64,339315
|6,04
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|73,813608
|5,91
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|59,840197
|5,21
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,052304
|4,80
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,153417
|4,59
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,243069
|4,52
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,388162
|4,38
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026144
|4,36
|Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon
|1,276833
|4,04
Kaynak: AA
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