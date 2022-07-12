Son dakika ekonomi: Selendi Yukarıgüllüce'ye taral doldurma tesisi kazandırıldı - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: Selendi Yukarıgüllüce'ye taral doldurma tesisi kazandırıldı

12.07.2022 15:28
Son dakika ekonomi: Selendi Yukarıgüllüce'ye taral doldurma tesisi kazandırıldı

Son dakika haberi: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi tarımını desteklemek ve bölgedeki üreticilerin kullanımına sunulmak üzere 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi yapımı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi tarımını desteklemek ve bölgedeki üreticilerin kullanımına sunulmak üzere 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi yapımı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının il genelinde üreticilere yönelik desteği, aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Selendi ilçesine bağlı Yukarıgüllüce Mahallesi'nde 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi yapımı gerçekleştirdi. Çalışma, üreticiler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Taral doldurma tesisleri, çiftçilerin ilaçlama makinelerinin (taral) depolarını doldurmak veya tankerler ile su alarak fide ve fidanlarına sulama amaçlı kullandıkları tesisler. Düşük debili su kaynaklarının depolarda biriktirilerek çiftçilerin kullanımına sunulan tesislerden çiftçilerimiz ücretsiz olarak faydalanmaktadır" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Selendi Yukarıgüllüce'ye taral doldurma tesisi kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Selendi Yukarıgüllüce'ye taral doldurma tesisi kazandırıldı - Son Dakika
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