Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

17.03.2022 09:35
Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.360 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.360 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.370,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2.360,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2.353,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen de olsa telafi ederek 2.361,50 puana çıktı.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından, bugün Türkiye ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed, dün 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk defa politika faizini yükselterek, enflasyona karşı "agresif" bir plan ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugünkü toplantıda faizleri 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselteceği öngörülürken, TCMB'nin ise politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Analistler, küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdiğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın pay piyasalarını baskılayan unsurların başında yer aldığını kaydeden analistler, taraflar arasında devam eden müzakerelerin ise savaşın fiyatlamalar üzerindeki etkisini törpülediğini bildirdi.

Analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) takip edileceğine değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 2.400 puanın direnç, 2.350 ve 2.310 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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