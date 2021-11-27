Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,14 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF ise yüzde 2,50'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,113577
|-4,14
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,988929
|-4,11
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,05735
|-4,03
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,96511
|-3,97
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,834626
|-3,18
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230503
|-2,89
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,55574
|-2,79
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,308982
|-2,70
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,028382
|-1,50
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,056326
|-1,40
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020096
|-2,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019219
|-2,47
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021805
|-2,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018292
|-2,30
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018829
|-2,30
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019477
|-2,27
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020337
|-2,24
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,02118
|-2,22
|Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019525
|-2,21
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020951
|-2,19
(Sürecek)
Kaynak: AA
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