Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031001
|-4,90
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,300792
|-3,81
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,838861
|-2,26
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231795
|-1,90
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,558783
|-1,76
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,889099
|-3,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,113062
|-3,10
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057074
|-3,04
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,985115
|-3,00
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,001070
|-1,04
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,139806
|-0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,009867
|-1,58
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,849298
|-1,57
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,034651
|-0,98
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi