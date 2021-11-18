Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,83 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 3,64 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,53 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,490762 3,83 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 55,262308 3,64 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 63,887423 3,53 QNB Finans Portföy Altın BYF 55,691619 3,30 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,400358 3,19 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,524935 3,04 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.008,514816 3,02 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,713238 2,95 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,305927 2,75 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 23,898815 2,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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