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Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'da konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'da konuştu: (2)

05.02.2022 16:41
Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'da konuştu: (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin, "Isparta'daki bu zor günde devletimiz, milletimizin yanında, gerekli müdahaleleri yapıyor, hayatı normale döndürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin, "Isparta'daki bu zor günde devletimiz, milletimizin yanında, gerekli müdahaleleri yapıyor, hayatı normale döndürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Dönmez, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yaptığı basın toplantısında, iklim koşulları ve kar nedeniyle bazı zorluklar olsa da takviye edilen personel ve araç sayısının şu an 280'e çıktığını söyledi.

Ekip ve personel sayısının yaklaşık 5-6 kat artırıldığına işaret eden Dönmez, "63 sepetli araç, 37 arazi aracı, 11 kabinli araç, 3 vinç ve 19 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor." bilgisini verdi.

Dönmez, TEDAŞ koordinasyonunda komşu bölgelerdeki elektrik dağıtım şirketlerinden de personel ve araç takviyesi yapıldığını ifade etti.

Son birkaç yıldır ülkenin çeşitli yerlerinde sel, yangın ve depremlerin yaşadığını, o günlerde olduğu gibi bugün de devletin ilk andan itibaren müdahalede bulunduğunu anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bugün de Isparta'daki bu zor günde devletimiz, milletimizin yanında, gerekli müdahaleleri yapıyor, hayatı normale döndürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Niyetimiz, amacımız, gün içinde özellikle şehir merkezinde enerjisiz bir tek abone kalmayıncaya kadar çalışacağız. Tüm planlamalarımızı yaptık. Ben tekrar Isparta'ya geçmiş olsun diliyorum. Göstermiş oldukları metanet, anlayış ve sabırdan dolayı Ispartalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. En kısa süre içinde bu afetin etkilerini azaltacağız. Isparta'da hayatı normale döndüreceğiz."

Basın toplantısı öncesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Bakan Dönmez başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve yetkililer katıldı.

(Bitti)

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Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'da konuştu: (2) - Son Dakika Ekonomi


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