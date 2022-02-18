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Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına... - Son Dakika

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına...

18.02.2022 21:32
Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına...

Edinilen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Meskende yüzde 64-65'ini kapsıyoruz indirimli tarife grubunda. (Ticarethaneler) Burada da amacımız, yüzde 65'ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak." - ANKARA

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Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına... - Son Dakika
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