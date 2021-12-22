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Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek

22.12.2021 11:48

Son dakika! Erdoğan, bugün saat 16.00'da Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek. Görüşmede ek zam konusu ele alınacak. Yalçın, dün yaptığı açıklamada "Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edeceği öğrenildi. Ek zam konusunun ele alınacağı görüşme, saat 16.00'da başlayacak.

Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek

Ali Yalçın, Memur Sen, Medya, Kamu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek - Son Dakika
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