Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından dolarda hızlı bir yükseliş yaşandı. Dün 8.80 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kur, bugüne de rekorla başladı. Kur 8.85 ile rekor tazeledi.
Dolar saat 10.10 itibarıyla 8.85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10.39'dan, sterlin ise 12.14'ten alıcı buluyor.
Altının gram fiyatı ise 499 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 818 liradan, cumhuriyet altını ise 3.334 liradan satılıyor.
Dün faizde indirime giden Merkez Bankası piyasaları terse yatırdı. Ekonomistler, Merkez'in bu ay faiz indirimini es geçmesini bekliyordu. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etmişti. Merkez Bankası'nın kendi düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne de benzer sonuçlar yansımıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi