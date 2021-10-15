Üye Girişi
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi - Son Dakika

Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi

15.10.2021 11:05

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayına ilişkin bütçe dengesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 23 milyar 586 milyon TL açık verdi.

2021 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141,5 milyar TL, bütçe gelirleri 117,9 milyar TL ve bütçe açığı 23,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 127,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 9,5 milyar TL oldu.

GEÇEN YILA GÖRE AÇIK AZALDI

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Eylül ayında 29 milyar 665 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Eylül ayında 23 milyar 586 milyon TL açık verdi. 2020 yılı Eylül ayında 13 milyar 455 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Eylül ayında 9 milyar 478 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Eylül ayı bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül ayı itibarıyla 141 milyar 507 milyon TL oldu. Faiz harcamaları 14 milyar 108 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 127 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Eylül ayında 141 milyar 507 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 108 milyar 580 milyon TL harcama yapıldı.

Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,9 iken 2021 yılında yüzde 10,5 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 oranında artarak 127 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,7 iken 2021 yılında yüzde 10,9 oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa 11:35 Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi 11:23 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor 11:20 Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı 10:28 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi 10:23 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 10:07 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak 08:09 Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış 00:13 İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış

Son Dakika Haberleri
11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
10:22 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık         
11:38
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi         
10:15
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi         
08:00
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 11:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement