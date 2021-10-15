Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi

Cinayetin çözülmesi için Cumhurbaşkanı'ndan bile yardım istemişti! Katil kendisi çıktı

2021 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141,5 milyar TL, bütçe gelirleri 117,9 milyar TL ve bütçe açığı 23,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 127,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 9,5 milyar TL oldu.

GEÇEN YILA GÖRE AÇIK AZALDI

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Eylül ayında 29 milyar 665 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Eylül ayında 23 milyar 586 milyon TL açık verdi. 2020 yılı Eylül ayında 13 milyar 455 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Eylül ayında 9 milyar 478 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Eylül ayı bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül ayı itibarıyla 141 milyar 507 milyon TL oldu. Faiz harcamaları 14 milyar 108 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 127 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Eylül ayında 141 milyar 507 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 108 milyar 580 milyon TL harcama yapıldı.

Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,9 iken 2021 yılında yüzde 10,5 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 oranında artarak 127 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,7 iken 2021 yılında yüzde 10,9 oldu.