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Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

15.12.2021 13:29
Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrikaları93,3587,506,69Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları93,3587,506,69
Türk Hava Yolları23,7822,585,31
İş GMYO2,812,675,24
Enka İnşaat17,6916,884,80
Pegasus106,40102,503,80
Aksa37,4436,183,48
BİM Mağazalar82,7080,253,05
Emlak Konut GMYO2,772,692,97
TAV Havalimanları39,0838,062,68
Ege Endüstri2.063,302.011,002,60
Petkim10,4010,142,56
Koza Altın146,70143,402,30
Koza Madencilik23,2622,762,20
Koç Holding35,1034,501,74
Kardemir (D)11,8911,691,71
Tüpraş193,80191,201,36
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,721,701,18
Ereğli Demir Çelik30,4630,141,06
Anadolu Efes32,6632,321,05
Tekfen Holding26,4426,200,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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