Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|93,35
|87,50
|6,69
|Türk Hava Yolları
|23,78
|22,58
|5,31
|İş GMYO
|2,81
|2,67
|5,24
|Enka İnşaat
|17,69
|16,88
|4,80
|Pegasus
|106,40
|102,50
|3,80
|Aksa
|37,44
|36,18
|3,48
|BİM Mağazalar
|82,70
|80,25
|3,05
|Emlak Konut GMYO
|2,77
|2,69
|2,97
|TAV Havalimanları
|39,08
|38,06
|2,68
|Ege Endüstri
|2.063,30
|2.011,00
|2,60
|Petkim
|10,40
|10,14
|2,56
|Koza Altın
|146,70
|143,40
|2,30
|Koza Madencilik
|23,26
|22,76
|2,20
|Koç Holding
|35,10
|34,50
|1,74
|Kardemir (D)
|11,89
|11,69
|1,71
|Tüpraş
|193,80
|191,20
|1,36
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,72
|1,70
|1,18
|Ereğli Demir Çelik
|30,46
|30,14
|1,06
|Anadolu Efes
|32,66
|32,32
|1,05
|Tekfen Holding
|26,44
|26,20
|0,92
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi