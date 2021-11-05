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Son dakika haber: Altının kilogramı 560 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: Altının kilogramı 560 bin liraya yükseldi

05.11.2021 16:46
Son dakika haber: Altının kilogramı 560 bin liraya yükseldi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 560 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 560 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 559 bin 600 lira, en yüksek ise 562 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 560 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 818 milyon 485 bin 123,85 lira, işlem miktarı ise 1.464,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 821 milyon 123 bin 298,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış559.800,001.779,40
En Düşük559.600,001.786,10
En Yüksek562.750,001.797,20
Kapanış560.000,001.786,10
Ağırlıklı Ortalama561.133,561.792,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)818.485.123,85

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.464,56

Toplam İşlem Adedi38

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Altının kilogramı 560 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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