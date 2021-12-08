Üye Girişi
Son dakika haber... Altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi

08.12.2021 16:34
Son dakika haber... Altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 786 bin 100 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 786 bin 100 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 781 bin 300 lira, en yüksek ise 788 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 786 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 521 bin 21,21 lira, işlem miktarı ise 369,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 317 milyon 451 bin 260 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Dış Ticaret, Gram Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ve Güven Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış786.000,001.781,00
En Düşük781.300,001.783,00
En Yüksek788.400,001.790,15
Kapanış786.100,001.790,15
Ağırlıklı Ortalama783.706,451.785,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)289.521.021,21

Toplam İşlem Miktarı (Kg)369,12

Toplam İşlem Adedi22

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi 16:43 Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi
2021 yılında Google'da en çok arananlar belli oldu 16:39 2021 yılında Google'da en çok arananlar belli oldu Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi 12:35 Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Son Dakika Haberleri
16:44 "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna Meral Akşener'den net yanıt geldi
16:42 Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi
16:38 2021 yılında Google'da en çok arananlar belli oldu
16:38 Av için gelen 12 kişilik grubu vatandaşlar pankart açıp protesto etti
16:21 İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!
16:19 Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli
16:11 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti
16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi!
15:59 Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor!
15:59 Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi
"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna Meral Akşener'den net yanıt geldi "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna Meral Akşener'den net yanıt geldi         
16:44
Av için gelen 12 kişilik grubu vatandaşlar pankart açıp protesto etti Av için gelen 12 kişilik grubu vatandaşlar pankart açıp protesto etti         
16:39
Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi         
16:16
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 16:49:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement