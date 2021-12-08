Son dakika haber... Altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 786 bin 100 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 781 bin 300 lira, en yüksek ise 788 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 786 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 521 bin 21,21 lira, işlem miktarı ise 369,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 317 milyon 451 bin 260 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Dış Ticaret, Gram Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ve Güven Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 786.000,00 1.781,00 En Düşük 781.300,00 1.783,00 En Yüksek 788.400,00 1.790,15 Kapanış 786.100,00 1.790,15 Ağırlıklı Ortalama 783.706,45 1.785,52 Toplam İşlem Hacmi (TL) 289.521.021,21 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 369,12 Toplam İşlem Adedi 22

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