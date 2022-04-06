Son dakika haber... ASELSAN, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Son dakika haber... ASELSAN, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 15:21
Son dakika haber... ASELSAN, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika ekonomi haberi: ASELSAN, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ASELSAN, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Anadolu'nun bağımsızlık ruhunu ve mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 102'nci yaşı kutlu olsun. Kuruluş misyonlarımızdan aldığımız güçle, milli teknolojilerimizi tüm dünyaya birlikte duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Bağımsızlık, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... ASELSAN, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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