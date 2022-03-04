Son dakika haber... ASKON Genel Başkanı Aydın: "Enflasyon küresel çapta sorun, ciddi mücadele verilmeli" - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, emtia fiyatlarındaki artışların jeopolitik nedenlerden kaynakladığını belirterek, küresel çapta enflasyon sorunu olduğunu ve enflasyonla ciddi şekilde mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, tüm dünyada emtia fiyatlarında ciddi artışların olduğunu, Türkiye'nin de maalesef bu artışların tesiri altında kaldığını ifade etti.

Aydın, "Temel ihtiyaçlara erişimde ulaşım, gıda, ev eşyası ve sağlıkta yüzde 75'lere, yüzde 50'lere çıkan fiyat artışları görmekteyiz. Gıda noktasında soğuk geçen hava koşullarının olumsuz yansımalarını görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Gıdada soğuk hava koşulları nedeniyle ocaktaki olumsuz yansımanın şubat ayına da sirayet etmiş durumda olduğunu belirten Aydın, şunları aktardı:

"Bu durumun tesiri mart ayında aynı şekilde karşımıza çıkacaktır. Rusya ve Ukrayna'ya ihracı gerçekleştirilemeyen gıdalar noktasında iç piyasada bir miktar bu ürünler üzerinde düşüş gözlenecektir. Fakat Kuzeyimizdeki savaş dolayısıyla bakliyat ürünlerinde de hali ile artış görülecektir. Arz sorunları devam edeceği için KDV indirimi olsa da gıdada artışın bir sonraki ayda da devam edeceği görülüyor. İşin güzel tarafı düzelen hava şartları ile birlikte bolluğun yaşanması ile nisan ve beraberinde gıdada fiyat düşüşlerini görmeye başlayacağız."

Aydın, "Rusya ile enerji ithalatımız güçlü. Ukrayna ve Rusya'dan bakliyat ürünleri özellikle buğday ve arpa ithal ediyoruz" ifadelerini kullanarak, "Rus bankalarına swift yasağı kondu. Kendi bankacılık sistemi içinde kurduğu sistem yetersiz. Yeterli de olsa bu sistemde işlem yapan diğer banlalar da ambargo kapsamına dahil edilecektir. Barter meselesi olsa da o sıkıntılı bir süreçte yürüyecektir. Bu nedenle özellikle Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları dikkate almalıyız. Bakliyat ürünleri noktasında arpa ve buğday için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamalıyız." yorumunda bulundu.

"Gıda fiyatlarını dizginleyecek her türlü argüman devreye sokulmalı"

Gıda fiyatlarını dizginleyecek her türlü argümanın devreye sokulması gerektiğine işaret eden Aydın, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, pandemi etkisiyle arz sıkıntılarının olduğu enerjiden metallere kadar varan kritik emtialarda arzı tehdit etmesiyle 2009'dan beri en büyük artışını kaydeden emtia fiyatları ekonomiler üzerinde ciddi enflasyon baskısı oluşturuyor. Aynı şekilde Brent petrol Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi sonrası başladığı rallisini 110 doların üzerine taşırken, küresel enerji piyasasında da ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bütün bunlar emtia fiyatlarında ciddi artışları tetiklemektedir. Üretimdeki maliyet hane halkına yansımakta bu da vatandaşlarımızın alım gücünü zayıflatarak yaşam standartlarını azaltmaktadır." dedi.

Aydın, maliyet enflasyonunu kontrol altına almak için kur korumalı mevduat hesabına ağırlık verilmeye devam edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kuru kontrol altına almaz isek maliyet enflasyonu kontrol edebilmemiz çok zor olacaktır. Bu da hiç istemediğimiz çok ciddi oranlarda enflasyon rakamları ile karşılaşmamıza neden olacaktır.

Bu konuda TL korumalı mevduat hesapları noktasında iş insanlarımızı ve vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görmeli birikimlerimizi bu hesaplarda tutmalıyız. Unutmayalım ki enflasyon küresel çapta bir sorun ve bu sorunla ciddi mücadele vermek gerekmektedir. " ifadelerini kullandı.