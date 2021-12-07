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Son dakika haber: Başkan Çam, "Alaplı'ya esnaf sarayı projesini kazandıracağız" - Son Dakika

Son dakika haber: Başkan Çam, "Alaplı'ya esnaf sarayı projesini kazandıracağız"

07.12.2021 08:35
Son dakika haber: Başkan Çam, "Alaplı'ya esnaf sarayı projesini kazandıracağız"

Son dakika haberler... Alaplı Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Kemal Çam, tek hedefinin ilçeye esnaf sarayını kazandırmak olduğunu söyledi.

Alaplı Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Kemal Çam, tek hedefinin ilçeye esnaf sarayını kazandırmak olduğunu söyledi.

Alaplı Gazeteciler Derneğinin yeni hizmet binasında dernek başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya gelen Alaplı Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Kemal Çam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada göreve geldiği 2017 yılında bu zamana kadar devraldığı Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifinin, özellikle pandemi koşullarında ilçe esnafına nefes olduğunu söyledi.

Alaplı esnafı için esnaf sarayı projesini en kısa sürede hayata geçireceğini, yüksek tonajlı araçlar ile ilgili otopark sorununu ilçedeki tüm yetkililerle birlikte çözeceklerine inandığını söyledi.

"Alaplı'ya tır parkı lazım"

2017 yılında 350 üye ile devraldığı kooperatifi aradan geçen dört yılda 895'e çıkarttığı, 6 milyon 345 bin olarak olan dağıtılmış krediyi de 42 milyon 300 bin liraya yükselttiğini altını çizen Başkan Çam konuşmasını söyle sürdürdü;

"2017 yılında görevi devir aldığımızda dağıtılmış kredi miktarı altı milyon 345 iken aradan geçen dört yılda bizler bunu yedi katına çıkartarak 42 milyon 300 bin lira kredi dağıttık. Esnafımızın özellikler pandemi koşullarında rahat nefes almasına kolaylık sağladık. Kredi verdiğimiz esnaflarımızın içinde haciz ve icra soyası olan nerdeyse yok denecek kadar azdır. Alaplı ilçemizde 300 adet yüksek tonajlı tır aracı mevcut. Bu araçların otoparkı olmadığından dolayı ilçenin siteler, Karşıyaka ve farklı yerlerini araçlarını park etmek zorunda kaldıklarını bizlerde biliyoruz yetkililerde biliyor. Bundan dolayı bu araçların dolgu alanında bir otoparkta güvenli şekilde toplamaları için ilçe kaymakamı ve belediye başkanına müracaatımız oldu, ama şimdiye kadar bu konunun çözümü noktasında bir yere gelemedik. Ama bu sorun muhakkak çözülmeli."

"Alaplı'ya esnaf sarayı projesini kazandıracağız"

Alaplı Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Kemal Çam, esnaf sarayı projesini en kısa zamanda Alaplılı esnafların hizmetine açacaklarını söyledi.

Çam, "Bünyesinde Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Ziraat Odasının olduğu, alt katında banka üst katında da esnaf lokalinin olacağı bir esnaf sarayını hayata geçirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Tek hedefim bu projeyi hayata geçirmek ve bizlerden sonra tüm esnafımızı tek bir çatı altında toplayıp tüm sorunları aynı çatı altına çözmektir. Bu konu hakkında daha detaylı bir çalışmayı 2022 yılının ilk çeyreğini tüm oda başkanlarımızla birlikte ele alacağız" dedi. - ZONGULDAK

Son dakika haber: Başkan Çam, Alaplı'ya esnaf sarayı projesini kazandıracağız

Kemal Çam, Alaplı, Kredi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Başkan Çam, 'Alaplı'ya esnaf sarayı projesini kazandıracağız' - Son Dakika Ekonomi


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