Son dakika haber... BDDK'den, TL kredi kullanımına yönelik karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... BDDK'den, TL kredi kullanımına yönelik karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşım Açıklaması

27.06.2022 20:27
Son dakika haber... BDDK'den, TL kredi kullanımına yönelik karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşım Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), TL nakdi ticari kredilerin amacına uygun kullandırılmasına yönelik sınırlamalar içeren ve cuma günü alınan karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşımda bulunuldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), TL nakdi ticari kredilerin amacına uygun kullandırılmasına yönelik sınırlamalar içeren ve cuma günü alınan karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşımda bulunuldu.

BDDK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı bankaların, bağımsız denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari müşterilerden bağımsız denetim raporu istediğine ilişkin bazı şikayetlerin alındığı bildirildi.

Bankalarca, yalnızca dünkü açıklamada belirtilen 3 şartı aynı anda taşıyan kredi müşterilerinden, bağımsız denetim onaylı bilgi ve belgeler ile bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal tabloların alınması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Söz konusu açıklamamızda yer verilmeyen müşteriler için ekonomik faaliyetin olağan akışında devam ettirilmesi ve gerekmediği halde müşterilerden kredi tahsisi için ilave bilgi/belge talep edilmemesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, bağımsız denetim raporu olmayan kredi müşterilerine bile 1 ay sonra bağımsız denetimden geçmiş bilgi, belge ve finansal tabloları getirmesi şartıyla sadece beyanları alınarak kredi kullandırılabileceği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, anılan karar kapsamında kredi sınırlama şartlarına girdiği halde, yabancı para (YP) kredi kullanamaması şartıyla, kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığını belgelendiren müşterilere söz konusu pozisyon açığıyla sınırlı olarak kullandırılabilecek kredilerin vadesinin de yalnızca 3 ayla sınırlı olduğuna dair yanlış anlaşılmalar olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, söz konusu kredilerin, 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı tutarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 3 aydan daha uzun vadeli kullandırılabilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesinde de fayda görülmüştür."

BDDK'nin TL nakdi ticari kredilerin kullandırılmasına ilişkin kararı

BDDK'nin cuma günü aldığı karara göre, "bağımsız denetime tabi", "yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan" ve "yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşan" şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekecek. Gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları da karar kapsamına alınmayacak.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine, alınan karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla alınmış bir makroihtiyati tedbirdir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! BDDK'den kredi kullandırımı kararına ilişkin açıklama Açıklaması Son dakika haberi! BDDK'den kredi kullandırımı kararına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... BDDK'den, TL kredi kullanımına yönelik karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:05:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... BDDK'den, TL kredi kullanımına yönelik karara ilişkin yanlış anlaşılmalar hakkında paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement