Bingöl Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bingöl Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile yapılan görüşme neticesinde şirket bünyesinde çalışan 613 işçinin maaşına yüzde 55 zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesini, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve Hizmet-İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Abdulmecit Akdemir imzaladı.

Şirket bünyesinde çalışan işlerin maaşına 1'inci yıl için yüzde 55 zam yapıldı, 2'inci yıl için ise 2023 şubat ayı enflasyon oranında artış sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Arıkan, verdikleri ücretin karşılığını şehre hizmet ve vatandaş memnuniyeti olarak aldıklarını belirtti.

Arıkan, "Toplu iş sözleşmesinin tüm işçi kardeşlerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Her kademedeki iş arkadaşlarımızla şehrimize ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye, üretmeye ve yeni yeni projelerle şehrimizin yarınlarını inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öz de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin verimli geçtiğini kaydederek, "Belediye yönetimimiz ve işçi kardeşlerimizle yaptığımız istişare neticesinde uzlaşma sağladık. Çalışan arkadaşlarımıza yüzde 55 oranında artış sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akdemir de sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti.