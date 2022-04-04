Son dakika haber: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

04.04.2022 13:05
Son dakika haber: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artışla 2.285,25 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artışla 2.285,25 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,57 puan değer kazanarak 2.285,25'e çıktı. Toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 2,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,98 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 ile ticaret oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kaydedildi.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon kaygılarıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, bunun da para politikalarına yönelik şahin beklentileri beslediğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 seviyesinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, Enflasyon, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika


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