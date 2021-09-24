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Son dakika haber! "Çalışanlarının liderlik yetkinliklerini geliştiren şirketlerin yüzde 63'ü daha çok kazanıyor" - Son Dakika

Son dakika haber! "Çalışanlarının liderlik yetkinliklerini geliştiren şirketlerin yüzde 63'ü daha çok kazanıyor"

24.09.2021 14:05
Son dakika haber!

Edinilen son dakika haberine göre Pandemi, çalışanlarını uzaktan yönetmeye aşina olmayan şirketler için, yeni yönetimsel ihtiyaçları gündeme getirdi.

Pandemi, çalışanlarını uzaktan yönetmeye aşina olmayan şirketler için, yeni yönetimsel ihtiyaçları gündeme getirdi. Perfect Mind Coach Academy Lideri Kamil Murat Özlen "İş dünyasının yeni normali olarak karşımıza çıkan dağıtık iş modeli sebebiyle, takım olma ve liderlik etme yetkinliklerini kazanan şirketler, rekabet üstünlüğü elde edecek. Üstelik araştırmalar da çalışanlarının liderlik yetkinliklerini geliştiren şirketlerin yüzde 63'ünün daha çok kazanacağına işaret ediyor" dedi.

Pandeminin yarattığı uzaktan çalışma düzeni, geleneksel kurumsal yapıya sahip şirketler için yönetim zorluklarını beraberinde getirdi. Şirketler, yeni yatırım planlarına liderlik ve koçluk yatırımını dahil ederken, liderlik özelliklerine sahip yönetici arayışları arttı. LinkedIn'in verilerine göre, şirketlerin yönetici pozisyonundaki işe alımlarında liderlik arayışları, 2019 yılından bu yana yüzde 50'yi aşan bir artış gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Perfect Mind Coach Academy Lideri, MCC unvanlı Koç ve Mentor Kamil Murat Özlen, "Uzaktan çalışma süreci şirketler açısından takım olma ve liderlik kavramlarını ön plana çıkardı. Bunun bir yansıması olarak kişisel gelişim ve danışmanlık hizmeti veren kurumların programlarında, liderlik ve koçluk eğitiminin payı arttı. Şirket olarak uluslararası onay aldığımız eğitimlerimizin liderlik, takım koçluğu süre payını 2020 itibarı ile yüzde 35' e çıkardık. Koçluk ve liderlik eğitimini iş süreçlerine adapte ederek yönetici ve ekiplerini takım oyununa dahil eden şirketler, geleceğe kalıcı izler bırakabilecek" dedi.

ÇALIŞANLARININ YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİREN ŞİRKETLER AVANTAJLI

Dünyada takım olma stratejisini benimseyen şirketler, verimliliğin yanı sıra büyüme odaklı bir gelişim gösteriyor. Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından (ICF) yayınlanan istatistiklere göre, çalışanlarının liderlik yetkinliklerini geliştiren şirketlerin %63'ü, rakiplerine kıyasla daha yüksek bir gelir artışı elde edebiliyor. Fortune 500 şirketlerinin neredeyse yüzde 40'ı, üst düzey yöneticileri için standart liderlik eğitimi uyguluyor. Pandemi sebebiyle çok çeşitli lokasyonlarda ve hibrit çalışma modeliyle çalışmaya başlayan şirketler de dijital çağın gereklerini yakalamak için liderlerin ekiplere ışık tutmasına ihtiyaç duyuyor.

GELECEĞİN LİDERLERİ TAKIM OYUNUNUN BİR PARÇASI OLACAK

Dünyada ve Türkiye' de vizyoner şirketlerin insan kaynaklarına yaptıkları yatırımlarda koçluk ve liderlik eğitimine büyük ölçüde yer verdiklerine dikkat çeken Özlen, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Artık şirketler çalışanlarını duygusal, yönetimsel ve teknolojik anlamda daha donanımlı hale getirmeleri gerektiğini gördü. Değişime zamanında adım atmayanlar, bu dönemde önemli bir farkındalık yaşadı. Bu süreçte stres ve kriz yönetimi çalışanlarda büyük baskı oluştururken, liderin ve takım olmanın önemi net olarak anlaşıldı. Şirketler artık geleceğin liderlerinin, sürdürülebilir başarı için takım oyununun bir parçası olacağını çok iyi biliyor. Bu nedenle yatırımlarında hem yönetim kademesindekiler hem de ekipler için liderlik ve takım koçluğu eğitimlerine daha fazla yer açtılar."

LİDERLER SAHAYA İNDİ

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan dağıtık çalışma modelini, liderin de sahada olduğu takım çalışması, duygusal liderlik, koçluk ve mentörlük gibi kavramların verimli hale getireceğini söyleyen Özlen, "Liderlik becerilerine sahip bir yönetici, ekibin takıma dönüşmesinde ve duygusal dayanıklılığında büyük rol oynuyor. Araştırmalar bir şirkette ekip üyelerinin en fazla yüzde 20 sinin hedefe katkısının daha yüksek olduğunu gösterirken, takım olmayı başaranlarda ise bu oran çok daha fazladır. Bu noktada liderlik eğitimi alan bir yönetici, ekip üyeleri arasında motivasyon sağlayarak, güçlü ve zayıf yönleri birbiriyle tamamlayarak, duygusal zeka ile empatiyi kullanarak aidiyet duygusu oluşturabilir. Bu formülle liderlik kalıcı hale gelirken, ekipler birlikte kazanan takımlara dönüşür ve şirkette verimliliği yukarılara çıkarabilir" dedi.


Son dakika haber! Çalışanlarının liderlik yetkinliklerini geliştiren şirketlerin yüzde 63'ü daha çok kazanıyor
Son dakika haber! Çalışanlarının liderlik yetkinliklerini geliştiren şirketlerin yüzde 63'ü daha çok kazanıyor

Yatırım, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! 'Çalışanlarının liderlik yetkinliklerini geliştiren şirketlerin yüzde 63'ü daha çok kazanıyor' - Son Dakika Ekonomi


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