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Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat... - Son Dakika

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat...

07.01.2022 11:50
Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat...

Son dakika ekonomi haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi. Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üretime geçiliyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde bütün testleri ve sertifikasyon işlemleri inşallah tamamlanacak. İlk demo uçuşumuzu THY ile bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz" - İSTANBUL

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Araştırma Geliştirme, Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat... - Son Dakika
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