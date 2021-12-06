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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

06.12.2021 13:28
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Torunlar GMYO4,494,099,78
TAV Havalimanları34,1031,966,70
Ege Endüstri1.804,901.715,005,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,797,503,87
İzmir Demir Çelik2,672,583,49
Albaraka Türk1,991,933,11
Esenboğa Elektrik32,1031,143,08
Halkbank5,084,933,04
Netaş Telekomünikasyon21,2420,642,91
Vakıflar Bankası3,953,842,86
QUA Granite Hayal Yapı14,8614,462,77
Akbank7,076,882,76
Mavi Giyim77,4575,402,72
BİM Mağazalar71,8069,902,72
İş Bankası (C)7,197,012,57
Petkim8,398,202,32
İş Finansal Kiralama3,553,472,31
Koza Altın138,20135,202,22
Zorlu Enerji1,871,832,19
Halk GMYO2,842,782,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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