Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,49
|4,09
|9,78
|TAV Havalimanları
|34,10
|31,96
|6,70
|Ege Endüstri
|1.804,90
|1.715,00
|5,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,79
|7,50
|3,87
|İzmir Demir Çelik
|2,67
|2,58
|3,49
|Albaraka Türk
|1,99
|1,93
|3,11
|Esenboğa Elektrik
|32,10
|31,14
|3,08
|Halkbank
|5,08
|4,93
|3,04
|Netaş Telekomünikasyon
|21,24
|20,64
|2,91
|Vakıflar Bankası
|3,95
|3,84
|2,86
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,86
|14,46
|2,77
|Akbank
|7,07
|6,88
|2,76
|Mavi Giyim
|77,45
|75,40
|2,72
|BİM Mağazalar
|71,80
|69,90
|2,72
|İş Bankası (C)
|7,19
|7,01
|2,57
|Petkim
|8,39
|8,20
|2,32
|İş Finansal Kiralama
|3,55
|3,47
|2,31
|Koza Altın
|138,20
|135,20
|2,22
|Zorlu Enerji
|1,87
|1,83
|2,19
|Halk GMYO
|2,84
|2,78
|2,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi