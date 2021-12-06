Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 4,49 4,09 9,78 TAV Havalimanları 34,10 31,96 6,70 Ege Endüstri 1.804,90 1.715,00 5,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,79 7,50 3,87 İzmir Demir Çelik 2,67 2,58 3,49 Albaraka Türk 1,99 1,93 3,11 Esenboğa Elektrik 32,10 31,14 3,08 Halkbank 5,08 4,93 3,04 Netaş Telekomünikasyon 21,24 20,64 2,91 Vakıflar Bankası 3,95 3,84 2,86 QUA Granite Hayal Yapı 14,86 14,46 2,77 Akbank 7,07 6,88 2,76 Mavi Giyim 77,45 75,40 2,72 BİM Mağazalar 71,80 69,90 2,72 İş Bankası (C) 7,19 7,01 2,57 Petkim 8,39 8,20 2,32 İş Finansal Kiralama 3,55 3,47 2,31 Koza Altın 138,20 135,20 2,22 Zorlu Enerji 1,87 1,83 2,19 Halk GMYO 2,84 2,78 2,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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