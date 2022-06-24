Son dakika haber | Hindistan firmasından Türkiye'de dev yatırım kararı - Son Dakika
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Son dakika haber | Hindistan firmasından Türkiye'de dev yatırım kararı

24.06.2022 15:03
Son dakika haber | Hindistan firmasından Türkiye'de dev yatırım kararı

Son dakika haberleri... Dünyanın ende gelen motosiklet firmalarından Hero MotoCorp, Türkiye'de yapacağı dev bir yatırımla üretiminin bir bölümünü Türkiye'ye taşımayı planlıyor.

Dünyanın ende gelen motosiklet firmalarından Hero MotoCorp, Türkiye'de yapacağı dev bir yatırımla üretiminin bir bölümünü Türkiye'ye taşımayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hero MotoCorp tarafından Bodrum'da düzenlenen Türkiye bayii toplantısında Euro5 ürünün lansmanı gerçekleştirildi. Hero MotoCorp Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pawan Munjal'ın da katıldığı toplantıda konuşan Hero Motor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı M. Yusuf Sosysal, Türkiye'de yapacakları yatırımla üretimin bir kısmının Türkiye'ye kaydırılacağını açıkladı. Üretim ile ilgili birçok aşamayı geride bırakarak son düzlüğe girildiğini Belirten Soysal, yedek parça konusunda Türkiye'de hiçbir sıkıntının yaşanmadığını, servis imkanıyla bayilerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Soysal yaptığı açıklamada, "Hindistanlı Hero MotoCorp Limited firması Türkiye üretimini yüzde yüz destekliyor ve her konuda Hero Motor Türkiye'nin destekçisi durumundadır. Türkiye ziyaretlerinin temelinde yeni ürünlerin tanıtımının yanı sıra Türkiye de üretim için gerekli olan yatırımın toplantıları da vardı. Türkiye büyüyen bir pazar ve Avrupa'ya açılan bir kapı. Üretilecek model ve sayı üzerinde çalışmalar sürüyor. Yatırım ile ilgili devlet kanalları ile görüşmeler sonuçlanınca ayrıntılı açıklama yapacağız Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 dönüm arazide hazır bulunan fabrika tesisimizi gerekli yapıya uygun olarak düzenlemeye başladık" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Hindistan firmasından Türkiye'de dev yatırım kararı - Son Dakika

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