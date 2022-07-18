Son dakika haber: Körfez Belediyesi personeline yüzde 30 zam müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Körfez Belediyesi personeline yüzde 30 zam müjdesi

18.07.2022 15:18
Son dakika haber: Körfez Belediyesi personeline yüzde 30 zam müjdesi

Son dakika ekonomi haberine göre Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sendikamızla yaptığımız toplantı sonrasında çalışanlarımızın günlük yevmiyelerine 60 TL, yemek, giyim ve yakacak tutarlarına da yüzde 30 zam yaptık" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sendikamızla yaptığımız toplantı sonrasında çalışanlarımızın günlük yevmiyelerine 60 TL, yemek, giyim ve yakacak tutarlarına da yüzde 30 zam yaptık" dedi.

Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar arasında imzalanan ek protokolde, çalışanların günlük yevmiyelerine 60 TL, yemek, giyim ve yakacak tutarlarına ise yüzde 30 zam kararı imza altına alındı.

Yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Söğüt, "İlçemize hizmet etme aşkıyla gece gündüz demeden çalışan, kıymetli mesai arkadaşlarımızın ekonomik refahı ve mutluluğu bizim için önemli. Çalışanlarımızı, işçi kardeşlerimizi önemsiyoruz. Bu sebeple, sendikamızla yaptığımız toplantı sonrasında çalışanlarımızın günlük yevmiyelerine 60 TL, yemek, giyim ve yakacak tutarlarına da yüzde 30 zam yaptık. Personelimize ve ailelerine hayırlı, uğurlu, bereketli olsun" dedi.

Sendika Başkanı Ertuğrul Çınar, verilen zamdan memnun olduğunu belirterek, Şener Söğüt'e teşekkür etti. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Son dakika haber! KAZADAN YARALI KURTULAN ERAY, 14 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Son dakika haber! KAZADAN YARALI KURTULAN ERAY, 14 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Başkan Söğüt: 'Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir' Başkan Söğüt: 'Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir'
Kaynak: İHA

Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Körfez Belediyesi personeline yüzde 30 zam müjdesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı
14:58 Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar
14:56 CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı
14:54 Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu
14:54 Avrupa'da devam eden sıcak hava dalgası için kırmızı alarm verildi! Türkiye'ye de yaklaşıyor
14:49 8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:36 Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 15:24:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Körfez Belediyesi personeline yüzde 30 zam müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement