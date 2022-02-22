Son dakika haber | Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı - Son Dakika
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Son dakika haber | Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı

22.02.2022 17:08
Son dakika haber | Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı

Son dakika haberler... Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Derneği (ESMOS) Başkanı Ertuğrul Tezgören, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına destek verdiklerini belirterek mobilyada yüzde 8'lik indirim kararı aldıklarını belirtti.

Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Derneği (ESMOS) Başkanı Ertuğrul Tezgören, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına destek verdiklerini belirterek mobilyada yüzde 8'lik indirim kararı aldıklarını belirtti.

Mobilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu'ndan (MOSFED) tarafından düzenlenen "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına küme olarak destek verdiklerine değinen Tezgören, "Sektörümüz Türkiye için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmemekte. Bu kapsamda federasyonumuzun aldığı karara bizde Eskişehir olarak destek veriyoruz. MOSFED'e bağlı 15 federasyon üyesi dernekle birlikte alınan mobilyadaki yüzde 8'lik indirim kararının ülke ekonomisinin ve mobilya sektörünün yanı sıra birçok sektöre canlılık sağlayacak" dedi.

"Ülke ekonomisini ve üretimini bu sayede canlanacak"

Alınan indirim kararının son kullanıcı ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu kaydeden ESMOS Başkanı Ertuğrul Tezgören, indirim ile tüketiciler mobilya ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılarken, sektörün canlanacağını, birçok ilgili sektörün ise nabzının hızlanacağını vurguladı. Mobilya sektörünün camdan tekstile, kimyadan metale kadar birçok sektörle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Tezgören, "Mobilyada yaşanacak hareketlilik tüm bu sektörlere de yansıyacak ve dolaylı olarak sektörler arası tedarik zinciri, üretim ve alışveriş hızlanacak. Ülke ekonomisini ve üretimini bu sayede canlanacak. Mobilyacılar olarak ülkemiz için elimizi taşın altına çekinmeden koyuyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı - Son Dakika


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