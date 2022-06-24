Son dakika haber! SEKAY, 110 bin kişinin günlük elektrik tüketimini ekonomiye kazandırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen SEKAY, kurulduğu günden bu yana 179 milyon 207 bin kilovat elektrik enerjisi üreterek, 110 bin kişinin günlük elektrik tüketimini ekonomiye kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların bertarafı için hayata geçirilen SEKAY projesi ile çöpten elektrik enerjisi üretimi devam ediyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak, tüketim kültürünün neden olduğu olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve dünyanın içinde bulunduğu enerji kıtlığında ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarmak adına inşa edilen Sakarya Katı Atık Entegre Tesisinde bugüne dek 179 milyon 207 bin kilovat elektrik enerjisi ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca cam, metal, kağıt ve plastik atıklar da ayrıştırılarak hammadde olarak ikinci kez tüketime kazandırılıyor. Sakarya'da sokaklarda bulunan her çöp tenekesine bırakılan atık bu tesise gelerek geri dönüşümün bir parçası oluyor. Sıfır atık projesi çerçevesinde hayata geçirilen Katı Atık Entegre Tesisi ile bir yandan enerji üretilerek bir yandan da üretim döngüsüne tekrar kazandırılan hammadde ile şehrin katma değer üretimi artıyor. Ayrıca aylık ortalama 110 ton tıbbi atık tesisin bir bölümünde toplanarak sterilize ediliyor. Sterilize işleminden sonra zararsız hale getirilen tıbbi atıklarda düzenli depolama sahasında muhafaza edilerek geri dönüşümün ve enerji üretiminin bir parçası haline geliyor. İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden, çevre projeleriyle ülkenin örnek gösterilen belediyelerinden biri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SEKAY projesi ile 14,04 MW/h üretim kapasitesi ile bugüne dek 179 milyon 207 bin kilovat elektrik enerjisini çöpten üreterek 110 bin kişinin günlük elektrik enerjisi tüketimini karşılıyor. - SAKARYA