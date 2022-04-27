Son dakika haber... Toroslar EDAŞ Gaziantep'i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı - Son Dakika
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Son dakika haber... Toroslar EDAŞ Gaziantep'i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

27.04.2022 00:58
Son dakika haber... Toroslar EDAŞ Gaziantep'i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Son dakika haberleri... Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Gaziantep'te hizmet verdiği 9 bin 538 trafo ve 23 bin 245 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Gaziantep için Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye'de 2 bin 793 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 444 pano ile 26 trafo ve 23 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 555 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2022 yılının ilk çeyreğinde de enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve yenileme, iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme gibi kırktan fazla işlemi bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam edeceği belirtildi.

Şirketin Gaziantep'te bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği açıklandı. - GAZİANTEP

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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Gaziantep, Toroslar, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Toroslar EDAŞ Gaziantep'i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı - Son Dakika


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