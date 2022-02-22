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Son dakika haberi... Akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı

22.02.2022 09:41
Son dakika haberi... Akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı

Son dakika haberlerine göre Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi sistemleri ile akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi sistemleri ile akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle tebliğe, yerleştirilen sensörler aracılığıyla topraktaki nem oranının algılanarak merkezden veya mobil uygulamayla uzaktan ya da otomasyon aracılığıyla kontrol edilen sulama sistemleri için "akıllı sulama sistemi" ve "proje kontrol görevlisi, resmi kontrol" tanımları eklendi.

Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri de kırsal kalkınma destekleri kapsamına alındı.

Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri kurulması başvuruları çerçevesinde, güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi konularında hibe desteği sağlanacak.

Akıllı sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında da sensörler, tam otomatik fitreler, karıştırıcılı gübre tankları, debi kontrollü gübreleme pompaları, solenoid vanalar, meteoroloji istasyonları ve kontrol sistemleri gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi de hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, bu yıl için 15 Mart mesai bitimine kadar, diğer yıllarda 1 Ocak- 28 Şubat döneminde gerçekleştirilecek. ???????

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Son dakika haberi... Akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı Son dakika haberi... Akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!

Gazete, Tebliğ, Enerji, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı - Son Dakika Ekonomi


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