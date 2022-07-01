Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan kararla, asgari ücret yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikte "Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" maddesi yer aldı. Kararın, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret, 1 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Asgari ücret zammına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de - Son Dakika

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