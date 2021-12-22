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Son dakika haberi... Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Asya borsaları Çin hariç yükseldi

22.12.2021 11:16
Son dakika haberi... Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Son dakika ekonomi haberi: Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi konusunda gerilimin tırmanması jeopolitik risk algısını artırsa da bugün Asya pay piyasalarında sakin bir seyir izledi.

Çin, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle bölge yönetiminin iki yetkilisini yaptırım listesine alırken, Beyza Saray'a bağlı Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonunun 4 üyesine de yaptırım uygulama kararı aldı.

Öte yandan Japonya, Omicron varyantına karşı halihazırda uygulanan sınır önlemlerini şimdilik sürdüreceklerini bildirirdi, Avustralya'da ise günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı.

Söz konusu haber akışına karşın Asya borsalarında, Çin hariç sınırlı bir yükseliş eğilimi takip edildi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,07 azalarak 3.622 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,32 yükselerek 2.984 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 7.364 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 primle 28.562 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 114,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,69 artışla 56.710 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,36 kazançla 23.072 puanda seyrediyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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