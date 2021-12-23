Son dakika haberi: Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ve Noel tatili öncesi yatırımcıların alıma geçmesiyle yükseliş yaşanırken, işlem hacimlerinin düşük seyrettiği görüldü.

Diğer taraftan bugün Hong Kong borsasında işlem gören Çinli emlak şirketi Evergrande'nin hisseleri, emlak geliştiricisinin risk yönetim komitesinin kapsamlı kaynaklarını kullandığını ve alacaklılarıyla aktif olarak ilgileneceğini açıklamasının ardında yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Japonya'da ise ülke merkez bankası başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun hedeflerin altında kalması nedeniyle güçlü parasal destekleri sabırla sürdüreceklerini söyledi.

Bankanın küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Kuroda, "Faiz oranlarındaki değişimin, hisse senetleri ve döviz kuru hareketleri üzerinden ekonomiye dolaylı etkisi var. Biz yüzde 2 enflasyon hedefini koyduğumuzdan ve güçlü parasal gevşeme politikasını benimsediğimizden bu yana dövizde oynaklık azaldı. Genel olarak baktığımızda ise zayıf yenin ekonomiyi büyüttüğü, fiyatları artırdığı yapıda bir değişiklik yok." açıklamalarını yaptı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,57 artarak 3.643 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 yükselerek 2.998 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 7.388 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,83 primle 28.798 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 114,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,70 artışla 57.331 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,37 kazançla 23.188 puanda seyrediyor.