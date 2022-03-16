Son dakika haberi | Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Asya borsaları yükseldi

16.03.2022 11:39
Son dakika haberi | Asya borsaları yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle son 3 işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenen Asya borsalarında, bugün alımlar güçlendi.

Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşler öncülüğünde dün Haziran 2012'den bu yana en düşük seviyeyi gören Hong Kong'da Hang Seng endeksi, bugün yüzde 9'un üzerinde artış kaydederken, Fed'in bu akşamki kararları öncesinde oynaklığın sürmesi dikkati çekiyor.

Piyasalarda, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak. Yatırımcılar ayrıca, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajları da takip edecek. Bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar, piyasaların seyrinde belirleyici olacak.

Makroekonomi veri tarafında ise Japonya'da şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 19,1 ve ithalat yüzde 34 artarken, dış ticaret dengesi 668,3 milyar yenle beklentilerin üzerinde açık verdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 3,5 artarak 3.171 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselerek 2.659 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 25.762 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 118,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağına yönelik beklentilerle yüzde 9,1 artarak 20.088 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,4 kazançla 56.577 puanda seyrediyor.

Son zamanlarda sert düşüşü ile dikkati çeken Çinli teknoloji devi Alibaba hisselerinin fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28 değer kazanırken, Tencent hisselerinin fiyatı ise yüzde 23 yükseldi.

YORUMLAR
500
Fed'in faiz kararı öncesi dolar 14,66 seviyelerinde işlem görüyor Fed'in faiz kararı öncesi dolar 14,66 seviyelerinde işlem görüyor Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Asya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Asya borsaları yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar
11:34 Beşiktaş'tan 12 milyon 250 bin euroluk anlaşma!
11:32 Küçük çocuk uyurken kustu, kusmuğu nefes borusuna girince boğularak can verdi
11:28 Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi?
11:25 Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak
11:25 Rus oligarklardan sonra sıra onun servetine geldi! NCA, Putin'in Londra'da sakladığı 200 milyarı aşkın servetinin peşinde
11:20 Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar
11:18 Kıskançlık krizine giren adam çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı
11:14 Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!
11:04 Yayın sırasında savaş karşıtı pankart açtı! 30 bin ruble ceza yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:45:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement