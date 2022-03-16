Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle son 3 işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenen Asya borsalarında, bugün alımlar güçlendi.

Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşler öncülüğünde dün Haziran 2012'den bu yana en düşük seviyeyi gören Hong Kong'da Hang Seng endeksi, bugün yüzde 9'un üzerinde artış kaydederken, Fed'in bu akşamki kararları öncesinde oynaklığın sürmesi dikkati çekiyor.

Piyasalarda, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak. Yatırımcılar ayrıca, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajları da takip edecek. Bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar, piyasaların seyrinde belirleyici olacak.

Makroekonomi veri tarafında ise Japonya'da şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 19,1 ve ithalat yüzde 34 artarken, dış ticaret dengesi 668,3 milyar yenle beklentilerin üzerinde açık verdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 3,5 artarak 3.171 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselerek 2.659 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 25.762 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 118,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağına yönelik beklentilerle yüzde 9,1 artarak 20.088 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,4 kazançla 56.577 puanda seyrediyor.

Son zamanlarda sert düşüşü ile dikkati çeken Çinli teknoloji devi Alibaba hisselerinin fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28 değer kazanırken, Tencent hisselerinin fiyatı ise yüzde 23 yükseldi.