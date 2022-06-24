Son dakika haberi... Avrupa iklim paketinden beyaz eşya sektörü için önemli kararlar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Avrupa iklim paketinden beyaz eşya sektörü için önemli kararlar çıktı

24.06.2022 15:01
Son dakika haberi... Avrupa iklim paketinden beyaz eşya sektörü için önemli kararlar çıktı

Son dakika haberine göre Avrupa Parlamentosu Sosyal İklim Fonu gerçekleştirdiği toplantıda Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile ilgili teklifleri kabul ettiği yeni düzenlemede önemli kararlara imza atılırken, Eskişehir'in ihracatı da bu durumdan etkilenecek.

Avrupa Parlamentosu Sosyal İklim Fonu gerçekleştirdiği toplantıda Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile ilgili teklifleri kabul ettiği yeni düzenlemede önemli kararlara imza atılırken, Eskişehir'in ihracatı da bu durumdan etkilenecek.

Organik kimyasalların, plastiklerin ve polimerlerin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması içine dahil edilmesinin Eskişehir'de güçlü olan beyaz eşya sektörüne ciddi etki yapacağına değinen Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, " Türkiye'nin plastik ve mamullerinde 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık yüzde 30'u direkt AB bölgesine odu. Bu da SKDM kapsamına alınacak plastik ve mamulleri ürünleri ihracatçı firmalarımızın rekabetçiliğinin düşmesine, sınırda ödeyecekleri karbon vergisinin artmasına ve dolayısıyla karlılıklarının azalmasına sebep olacak. Üreticilerimiz bu duruma yönelik bir an önce hazırlıklara başlamalı ve hızlı adım atmalı" dedi.

"Üretimin yüzde 70'i ihracat"

Eskişehir'de buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası ve gazlı ocak ürün grubunda yüksek üretim kapasitesine sahip yerli ve yabancı firmalar bulunduğunu hatırlatan Kesikbaş, "Ülkemizin en büyük beyaz eşya üreticisi firmaları şehrimizde yer almakta. Şehrimizde üretilen buzdolabının yaklaşık yüzde 70'i ihraç ediliyor. Büyük ölçekli beyaz eşya fabrikalarının Eskişehir'de oluşu, beyaz eşya yan sanayi firmalarının da yoğun bir şekilde Eskişehir'de yer almasını sağlamıştır. Eskişehir'de beyaz eşya yan sanayisi olarak faaliyet gösteren firma sayısı yaklaşık 120 ve bu firmalar plastik enjeksiyon, kalıp, kimya, kaplama, metal şekillendirme gibi alanlarda ana sanayi firmalarına ürün tedarik etmekte" diye konuştu.

"Birçok değişiklik yolda"

Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile ilgili tekliflerin kabul edilmesiyle bir dizi başlığın öne çıktığını açıklayan ESO Yönetim Kurulu Üyesi ve ESO Sürdürebilir Yeşil Sanayi Birimi Yöneticisi Ömer Benli, "AB yeşil sanayi hedefine doğru önemli bir adım attı ve bu konuda bir paketi onayladı. Yeni düzenlemelerden öne çıkan başlıklara baktığımızda binalar ve karayolu taşımacılığı için ETS-2 olarak adlandırılan yeni bir sistemin kurulacağını görüyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen yüzde 61 emisyon azaltım hedefi ise yüzde 63'e yükseltildi. 2024 yılından itibaren Avrupa içi tüm deniz ulaştırması ETS'nin kapsamına dahil edilecek. Avrupa dışı deniz ulaşımının ise yüzde 50'si ETS tarafından kapsanacak. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması organik kimyasallar, plastikler, hidrojen, amonyak ve dolaylı emisyonları kapsayacak şekilde genişletilecek ve bu durumda Kapsam-2'ye giren elektrik tüketimi de hesaplamalara dahil edilecek" ifadelerini kullandı.

"İhracat hacmi korunmalı"

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Cemil Dalkılıç ise "Organik kimyasallar, plastikler, hidrojen ve amonyağın da SKDM kapsamına dahil edilecek olması, plastik eşyalar ve mamullerinde yüksek ihracat rakamına sahip olan Türkiye ve Eskişehir için önem arz etmekte. İhracatımızda AB pazarının korunabilmesi açısından konunun AB'ye ihracat yapan firmalarımız tarafından yakinen takip edilmesi ve bu firmaların belirlenen politikalara güçlü bir şekilde hazırlanmaları elzem" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Eskişehir'de kuruldu Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Eskişehir'de kuruldu Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotları ile başarı peşinde koşacak Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotları ile başarı peşinde koşacak
Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Avrupa iklim paketinden beyaz eşya sektörü için önemli kararlar çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:42 Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:53:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Avrupa iklim paketinden beyaz eşya sektörü için önemli kararlar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement