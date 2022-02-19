Üye Girişi
Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

19.02.2022 14:29
Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

Son dakika habere göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.


Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı
Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı
Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı Son dakika haberleri! Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Son dakika haberleri! Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması '1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı '1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:21 Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 14:35:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement