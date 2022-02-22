Maden ilçesi bölgesindeki maden sahasıyla ilgili tüm alanda kamuoyunu bilgilendirdiklerini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, "İhale tarihini vekillerimizin de araya girmesi ile 04 Nisan tarihine kadar uzatarak ihtiyaç duyduğumuz çok önemli bir zaman kazandık. Şimdi bu zamanı en iyi şekilde kullanıp ihale tarihine kadar hazır olmak istiyoruz. İlimiz için tarihi bir dönem noktası olan bu yatırımı şehrimize kazandırmak istiyoruz" dedi.

Elazığ TSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı, Başkan Asilhan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. İki gündem maddesi ile toplanan komitede, Elazığ TSO 2018-2022 faaliyet raporu ile Maden ilçesindeki maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilmesiyle ilgili hazırlık süreci ele alındı.

Maden sahası hakkında bilgi veren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "İkinci gündem maddemiz olan ilimiz Maden ilçesi bölgesindeki maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilmesiyle ilgili bugüne kadar bir çok haber, yayın ve TV programı ile konuyu en ince ayrıntısına kadar anlatarak kamuoyunu bilgilendirdik. Sizlerle çok sayıda istişarelerimiz oldu. İhale tarihini vekillerimizin de araya girmesi ile 04 Nisan tarihine kadar uzatarak ihtiyaç duyduğumuz çok önemli bir zaman kazandık. Şimdi bu zamanı en iyi şekilde kullanıp ihale tarihine kadar hazır olmak istiyoruz. Meslek komite üyelerimizin de iş dünyamız ve vatandaşlarımıza konu hakkında bilgi vermenizi ve doğru yönlendirme yapılması hususunda katkılarınızı bekliyoruz. Şehrimiz adına çok önemli birlik ve beraberlik süreci başladı. Toplumun tüm kesimlerinin yoğun destek ve teveccühü söz konusu. Bu süreci en iyi şekilde yöneterek ilimiz için tarihi bir dönem noktası olan bu yatırımı şehrimize kazandırmak istiyoruz. Her birinizin gayret ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar'da konuşmasında, "İlimizin kalkınma ve gelişmesi aynı zamanda tüm üyelerimizin ticaretinin sürdürülebilir kılınması açısından maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilmesi çok değerlidir. Çünkü bu yatırımın tüm katma değeri bu şehirde kalarak hem iç ticarette hem de yeni yatırım olarak ekonomimize kazandırılmış olacaktır" diye konuştu. - ELAZIĞ