En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" ve yüzde 0,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024881 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117804 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088971 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,125339 0,25 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,159205 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,159203 0,22 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026990 0,21 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,108872 0,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052776 0,17 VEM Altın Katılım EYF 0,054835 0,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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