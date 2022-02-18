Üye Girişi
Son dakika haberi | Bitlis OSB'de çalışan işçi sayısı 2 bin 400'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Bitlis OSB'de çalışan işçi sayısı 2 bin 400'e yükseldi

18.02.2022 15:22
Son dakika haberi | Bitlis OSB'de çalışan işçi sayısı 2 bin 400'e yükseldi

Son dakika haberleri: Bitlis Valisi Oktay Çağatay, organize sanayi bölgesinde (OSB) çalışan işçi sayısının 2 bin 400'e yükseldiğini söyledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, organize sanayi bölgesinde (OSB) çalışan işçi sayısının 2 bin 400'e yükseldiğini söyledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 2022 yılının ilk ekonomi değerlendirme toplantısı, organize sanayi bölgesinde (OSB) bulunan bir tekstil firmasında yapıldı. Ekonomi değerlendirme toplantısında ihracat ve istihdamında önemli bir payı olan tekstilin daha iyiye gidebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Çağatay başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum müdürleri ve tekstil sektöründen temsilciler katıldı.

Ekonomi değerlendirme toplantısı sonrası Bitlis OSB'de faaliyet yürüten bazı iş yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Oktay Çağatay, Bitlis'in kalkınmasında büyük katkıları olacak ve istihdam sağlayıcı tekstil atölyelerinin her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını söyledi. Vali Çağatay, OSB'nin 2 bin 400 kişiye istihdam sağladığını, OSB dışında yer alan işletmelerle beraber sadece tekstil sektöründe toplam istihdam sayısının 6 bine ulaştığını belirtti. - BİTLİS

YORUMLAR
500

Ekonomi, Bitlis, işçi, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Bitlis OSB'de çalışan işçi sayısı 2 bin 400'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
14:49 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:27:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bitlis OSB'de çalışan işçi sayısı 2 bin 400'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement