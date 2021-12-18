Üye Girişi
Son dakika haberi! Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü

18.12.2021 11:37
Son dakika haberi! Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü

Son dakika haberlerine göre Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti.

Bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarla birlikte kamu-üniversite iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaretlerde, ortak yapılabilecek çalışmalardan bahsedildi. Yakın ilgileri dolayısıyla Vali Tutulmaz'a teşekkür eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında bölgesinden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunma hedefinde olduğunu söyledi.

"Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkılar sunuyoruz"

İhtisaslaşma çalışmalarıyla oluşturulan strateji ve iş birliği modelleri kapsamında kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinen Rektör Uzun, "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğimize değer katmak için büyük gayret göstermekteyiz. Filyos Vadisi Projesi odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu süreçte yakın ilgileri ve destekleri için Valimiz Mustafa Tutulmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Ormancılık alanına değer katan çalışmalar yapıyoruz"

Rektör Uzun, Zonguldak temasları kapsamında Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nu da ziyaret etti. Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Palta ile Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya'nın da yer aldığı ziyarette, Bartın Üniversitesinde orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi yönünde yapılan bilimsel çalışmalar anlatıldı.

"'Üreten Üniversite' anlayışıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz"

Gerçekleştirilen ziyaretin önemine değinen Rektör Uzun, "'Üreten Üniversite' anlayışıyla sürdürdüğümüz yolculuğumuzda sadece iç paydaşlarımız değil dış paydaşlarımızın da görüşlerini önemsiyor, muhtemel iş birlikteliklerinin geliştirilmesi yönünde adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda ormancılık alanında etkin ve kararlı politikalar üretilmesine destek olan Bartın Orman Fakültemiz çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. Hedefimiz; Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında imzalanan, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki 'altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci/çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri' gibi konular başta olmak üzere birçok noktada çalışmalara devam etmektir. Bu düşüncelerle sürece olan destekleri için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e, yakın ilgileri için Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Son dakika haberi! Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü
Son dakika haberi! Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü
Son dakika haberi! Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü

Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Zonguldak, Bartın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:40 Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı
11:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, Afrika kıtasının kaderini değiştirdi
11:29 Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi
11:25 Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer
11:15 Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
11:14 Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı! Eski F.Bahçeli Kruse ve Mardin kökenli Dilara Mardine evlendi
11:07 Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum
11:06 Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı
10:56 Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor
10:51 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kur farkı yorumu: İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı         
11:41
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 11:45:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement