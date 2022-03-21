Son dakika haberi: Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Borsa haftaya yükselişle başladı

21.03.2022 10:34
Son dakika haberi: Borsa haftaya yükselişle başladı

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,75 artışla 2.160,42 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,75 artışla 2.160,42 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,16 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 2.160,42 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 2,48 ile turizm oldu.

Bu arada Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, 24 Şubat'tan itibaren uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,50 değer kazanırken, 2.144,26 puan ile tarihin en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 seviyesinin direnç, 2.090 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika


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