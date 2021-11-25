Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 97,90 104,90 -6,67 Yapı ve Kredi Bankası 3,33 3,47 -4,03 Petkim 7,67 7,94 -3,40 TAV Havalimanları 29,50 30,50 -3,28 Netaş Telekomünikasyon 19,29 19,78 -2,48 Mavi Giyim 71,25 72,95 -2,33 İş Bankası (C) 6,93 7,09 -2,26 Akbank 6,84 6,98 -2,01 Biotrend Çevre ve Enerji 6,40 6,53 -1,99 Vestel 30,12 30,70 -1,89 Tüpraş 157,00 159,90 -1,81 Ege Endüstri 1.669,40 1.700,00 -1,80 Aydem Enerji 6,68 6,80 -1,76 Torunlar GMYO 3,92 3,99 -1,75 Sarkuysan 17,79 18,09 -1,66 QUA Granite Hayal Yapı 11,79 11,97 -1,50 Şok Marketler Ticaret 14,40 14,60 -1,37 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,50 1,52 -1,32 Ziraat GMYO 2,34 2,37 -1,27 Vestel Beyaz Eşya 7,30 7,39 -1,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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