Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|97,90
|104,90
|-6,67
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,33
|3,47
|-4,03
|Petkim
|7,67
|7,94
|-3,40
|TAV Havalimanları
|29,50
|30,50
|-3,28
|Netaş Telekomünikasyon
|19,29
|19,78
|-2,48
|Mavi Giyim
|71,25
|72,95
|-2,33
|İş Bankası (C)
|6,93
|7,09
|-2,26
|Akbank
|6,84
|6,98
|-2,01
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,40
|6,53
|-1,99
|Vestel
|30,12
|30,70
|-1,89
|Tüpraş
|157,00
|159,90
|-1,81
|Ege Endüstri
|1.669,40
|1.700,00
|-1,80
|Aydem Enerji
|6,68
|6,80
|-1,76
|Torunlar GMYO
|3,92
|3,99
|-1,75
|Sarkuysan
|17,79
|18,09
|-1,66
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,79
|11,97
|-1,50
|Şok Marketler Ticaret
|14,40
|14,60
|-1,37
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,50
|1,52
|-1,32
|Ziraat GMYO
|2,34
|2,37
|-1,27
|Vestel Beyaz Eşya
|7,30
|7,39
|-1,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi