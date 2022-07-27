Son dakika haberi... Butik Otellere Deneyim Transferi projesinin ilk etabı gerçekleşti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Butik Otellere Deneyim Transferi projesinin ilk etabı gerçekleşti

27.07.2022 13:23
Son dakika haberi... Butik Otellere Deneyim Transferi projesinin ilk etabı gerçekleşti

Son dakika haberine göre İzmir Marriott, Marketing Türkiye iş birliği ile hayata geçirdiği Butik Otellere Deneyim Transferi eğitim projesi kapsamındaki ilk ziyaretini Kapadokya'ya yaptı.

İzmir Marriott, Marketing Türkiye iş birliği ile hayata geçirdiği Butik Otellere Deneyim Transferi eğitim projesi kapsamındaki ilk ziyaretini Kapadokya'ya yaptı.

Dünyanın önde gelen otel zinciri markalarından Marriott Hotels'in İzmir'deki oteli İzmir Marriott'ın turizm sektörünün gelişimini destekleyen eğitim projesi 'İzmir Marriott'tan Butik Otellere Deneyim Transferi'nin ilk etabı 21 Temmuz günü Kapadokya'da gerçekleşti. Açılış konuşmasını Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'in gerçekleştirdiği etkinliğe, bölgenin önde gelen turizm profesyonelleri katılım gösterdi.

Etkinliğe değerli teşvikleriyle katılım gösteren TOBB İl KGK İç Anadolu Bölge Temsilcisi ve TOBB Nevşehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı yaptığı konuşmada, "Kapadokya, bulunduğu bölgenin ruhuna uygun butik otelleriyle konaklama sektöründe özel bir yere sahip. Şimdi ise bu sektörde 65 yılı deviren söz konusu otel gibi global bir markanın profesyonel ekibinin deneyimlerinden faydalanabileceği kıymetli bir projenin içerisinde yer alıyor" dedi.

Marka otelcilik ve global marka olma ile ilgili genel bilgiler veren İzmir Marriott Genel Müdürü Sercan Korkusuz, "Burada yer alan tüm butik otelleri tek bir ürün olarak değerlendirmek mümkün. Bu nedenle Kapadokya'da birlikte hareket etmek çok önemli. Rekabet grubu aynı zamanda bir işbirliği grubudur. Benzer kategoride olan oteller iş birliği içinde olabilir ve bu sayede gelirlerini en üst seviyeye çıkarabilir. Bu vesile ile bu kadar kıymetli bir ürünü doğru değerlendirmek, ve boş dönemlerde fiyat düşürmek yerine, değerinde bir pazarlama stratejisi ile misafirlere sunmak bu kıymetli üründen maksimum faydayı elde etmemizi sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, İzmir Marriott Satış Direktörü Ceren Can Akdoğan, otellere satış ve pazarlama konusunda genel bilgilendirmeler vererek dikkat edilmesi gerekli noktaları aktarırken, otelin F&B Müdürü Tolga Turhan konaklamada yiyecek içecek departmanının önemine ve inceliklerine değindi. Otelin Executive Şefi Remzi İçöz, otellerde mutfağın yönetimi, sürdürülebilir mutfak ve sıfır atık konuları hakkında en taze bilgileri paylaştı. Proje kapsamında ayrıca otelin Kat Hizmetleri Müdürü Durul Baykal tarafından oda temizliği ve odada dikkat edilmesi gerekli noktalarla ilgili uygulamalı bir eğitim de verildi.

Agarta Cave Otel ev sahipliğinde, gün boyu devam eden etkinlikte Kat Hizmetleri, Satış ve Pazarlama, Mutfak, Yiyecek ve İçecek Departmanı olmak üzere dört ana bölüm üzerinden verilen eğitimler ilgiyle karşılandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kapadokya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Butik Otellere Deneyim Transferi projesinin ilk etabı gerçekleşti - Son Dakika

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