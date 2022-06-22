Son dakika haberi! Değirmenci: "İşverenler ek zam konusunda teşvik edilmeli"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, işverenlerin ek zam taleplerini karşılaması noktasında da hükümetin teşvik edici olmasının hayati önemde olduğu söyledi.

Enflasyon canavarının, çalışanları adeta esir aldığını kaydeden Değirmenci, "Yılbaşında yapılan ücret artışları, o şartlarda makul seviyelerdeydi ama bugün gelinen noktada hızla artan enflasyon, hayat pahalılığı, çalışanların alım gücünü ciddi manada düşürmüştür. Bu nedenle, çalışan kesim için acil bir kurtarma paketinin hayata geçirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Temel ihtiyaç malzemelerine yapılan zamların emekçilerin belini büktüğünü ifade eden Değirmenci, "Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücretli, toplu iş sözleşmeli veya sözleşmesiz, kamu veya özel sektör, tüm çalışanlara 6 aylık enflasyon oranında ve onun da üzerine yapılacak bir iyileştirmeyle zam yapılmasını bekliyoruz. Sadece asgari ücrete zam yapılması, beraberinde kaosu da getirir, bu nedenle asgari ücrete yapılacak ücret artış oranı kadar diğer tüm işyerlerimizde de işverenlerin emekçileri gözeten ücret artışlarını hayata geçirmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"İşverenler ek zam konusunda teşvik edilmeli"

İşverenlerin ek zam taleplerini karşılaması noktasında da hükümetin teşvik edici olmasının hayati önemde olduğunu kaydeden Değirmenci, "İşverenler, çalışanlara ek zam yapmakta ayak sürüyebiliyor, harekete geçmek konusunda imtina edebiliyorlar. 'Ben zaten yılbaşında zam yaptım, işyerinin durumu da ortada' diyebiliyorlar. Bunun önüne geçmek için hükümetimizin işverenleri ek zam ve iyileştirme konusunda teşvik edici adımlar atmasını istiyoruz" diye konuştu.

Emekçilerin gerek fabrika çarklarının dönmesi, gerekse ülke ekonomisinin ayakta kalması adına bugüne kadar büyük fedakarlıklar yaparak, bin bir zorluklara katlandığını söyleyen Değirmenci, "Hayat pahalılığı karşısında ezilen, mutfaktaki yangın karşısında susuz kalan bir emekçi kesimden bahsediyoruz. Bu ülkenin kilit taşı emekçiler, bugün korunmayacak da ne zaman korunacak. Emekçilere bugün sahip çıkılmayacak da, ne zaman sahip çıkılacak. İşverenlerin ellerini taşın altına koymasını bekliyor ve istiyoruz. Aksi takdirde işverenin önem verdiği 'verimlilik, kaliteli üretim' gibi konularda kimse bizden özverili bir çalışma beklemesin. Ayrıca bu hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısından işverenlerin de farkında olduğunu, rahatsız olduklarını biliyoruz ve bu yönde adım atacaklarını da ümit ediyoruz" diyerek yapılacak ek zam ve iyileştirmenin önemine dikkat çekti. - KARABÜK