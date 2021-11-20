Son dakika haberi: Dünyaya gemi yapıp yılda 150 milyon euro kazanıyor

Yalova'dan dünyaya gemi üretimi yapan tersane, yaptığı gemilerden yılda 150 milyon euro kazanç elde ediyor.

Altınova ilçesinde faaliyette bulunan Tersan Tersanesi, dünyanın bir çok ülkesine sipariş üzerine balıkçı, balık yemi taşıma, kargo ve yolcu gemileri imalatı yapıyor. Binlerce kişinin çalıştığı tersanede yılda 6 tane devasa boyutlarda gemi inşa ediliyor. Burada inşa edilen gemilerin her birinden ülkeye 25 milyon euro döviz girdisi sağlanıyor. Tersane yılda toplam 150 milyon Avro net kar elde ederek ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Ancak tersane eleman sıkıntısı yaşıyor. Yetişmiş vasıflı kaynak ve montajcı elemanlarına ihtiyaç duyan tersane, 8 bin liraya çalışacak eleman bulamıyor. İş bilen, kendini geliştirmiş elemanları 8 bin lira maaşla işe alacak tersanede iş yoğunluğundan dolayı eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Tersanenin üretimiyle alakalı bilgi veren Tersan Tersanesi Planlama Müdürü Şükrü Eren, "Burada tamamen yurt dışına ihraç edeceğimiz yüksek teknolojiye sahip balıkçı, yolcu, balık yemi taşıma ve kargo gemileri yapıyoruz. Bizim tersane olarak elemana ihtiyacımız var. Yüksek teknolojik gemileri vasıflı personelimizle birlikte yapacağız. Personel yetişmesi için üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Gemi inşa sanayiinin temelinde kaynak var. Paslanmaz ve argon kaynak bilen, kaynak konusunda uzmanlaşmış personele ihtiyacımız var. Mobilya ve panel montajlarında da yetişmiş eleman ihtiyacımız var. Bizim burada maaşlar iyi. Vasıfsız eleman maaşları 3 bin 500 liradan başlıyor. Vasıflı elemanlarda maaşlar 8 bin liraya kadar çıkıyor. Eleman bulabilsek bu paraları vereceğiz, ama bulamıyoruz. Biz yaptığımız gemileri ihraç ediyoruz. Biz tersanemizde yılda 6 tane gemi inşa ediyoruz. Bu gemilerden gemi başına 25 milyon euro kar elde ediyoruz. Bu da ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyor" dedi. - YALOVA