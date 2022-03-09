Son dakika haberi! EKK Toplantısında Rusya Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak adımlar ele alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! EKK Toplantısında Rusya Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak adımlar ele alındı

09.03.2022 07:27
Son dakika haberi! EKK Toplantısında Rusya Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak adımlar ele alındı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak tüm adımların uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak tüm adımların uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın katılımıyla 8 Mart tarihinde gerçekleştirildi. EKK'dan toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin görüşüldüğü belirtilen açıklama, "Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, endüstriyel hammadde ve ara mallarının tedarikinde yaşanan gelişmeler, enerji ve gıda arz güvenliği konusunda alınacak önlemler, turizm sektöründe atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir." denildi.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan bazı gıda ürünlerine yönelik manipülatif ve asılsız iddiaların aksine, arz güvenliğine yönelik bir sıkıntının olmadığı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edildiği aktarıldı.

Uluslararası piyasalardaki muhtemel gelişmelere yönelik olarak alınacak tüm önlemler değerlendirildiği ifade edildi.

Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak tüm adımlar eşgüdüm içerisinde uygulanmaya devam edileceği vurgulandı. - ANKARA

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fuat oktay, Ekonomi, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! EKK Toplantısında Rusya Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak adımlar ele alındı - Son Dakika


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