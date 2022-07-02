Son dakika haberi: Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak - Son Dakika
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Son dakika haberi: Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak

02.07.2022 20:57
Son dakika haberi: Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak

Son dakika ekonomi haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı. Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak Türkiye'nin Otomobili Togg, seri üretim bandından inmeye hazırlanırken, elektrikli araçların hızlı şarj edilmesi de büyük önem kazandı. Bu amaçla kolları sıvayan Bakanlık, "Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı"nı başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n marttaki "Yerli otomobilimiz Togg başta olmak üzere, elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak, yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz." açıklamasının ardından, nisanda destek programına başvurular alınmaya başlandı.

20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı

Girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlayacak programda başvurular, 15 Haziran'da sona erdi. Beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşılan program için Bakanlığa 200'den fazla yatırımcı adayı başvurdu. Değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan firmalar belirlendi.

Program kapsamında Bakanlığın belirlediği 46 yatırım konusuna toplamda 355 proje başvurusu gerçekleşti. En düşük destek talebine göre yarışma yaklaşımıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.

"Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı" çerçevesinde yatırımcıların, 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor ancak yatırımların çok daha hızlı tamamlanacağı öngörülüyor.

Programla asgari 90 kWs'lik hızlı şarj imkanı sunacak 1572 istasyonla 180 MW'dan fazla kurulu gücün sektöre kazandırılması hedefleniyor. Bu sayede, Türkiye hızlı şarj kapasitesini en hızlı artıran ülkelerden biri haline gelecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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