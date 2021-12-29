Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,81 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 4,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,703387
|4,81
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,219409
|4,74
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,146679
|4,74
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,056885
|4,61
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,300076
|4,58
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,326440
|4,54
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,095743
|4,51
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,102926
|4,49
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,751978
|4,48
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,188306
|4,47
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Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi